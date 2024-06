Incydent w Bydgoszczy. Babcia poszła z wnuczkami na plac zabaw. Dziewczynki zostały, ona zniknęła

Babcia poszła z wnuczkami-bliźniaczkami na plac zabaw. Dziewczynki zostały, ona zniknęła. Obca kobieta zainteresowała się małymi siostrami. Już miała dzwonić na policję, gdy babcia wróciła.

Na placu zabaw w centrum Bydgoszczy, bawiły się bliźniaczki. To dziewczynki w wieku przedszkolnym. Jedna z sióstr miała spuchniętą powiekę, jak przy uczuleniu. Ich babcia poszła na zakupy, mówiąc dzieciom, że za chwilę wróci. Jakoś długo nie wracała. Nie wiadomo, czy dziewczynki mieszkały w okolicy, ale wiadomo, że były przestraszone i zdezorientowane. Nie wiedziały, czy czekać, czy iść, a jeśli iść - to dokąd. Nieznajoma im kobieta zainteresowała się dziewczynkami. Już chciała dzwonić na numer alarmowy, gdy babcia dziewczynek wróciła. Nie miała wyrzutów, zaczęła śmiać się z całej sytuacji. Internautka, która opisała ten przypadek, ma przesłanie: - Bardzo bym chciała, żeby trafiło to do jak największej liczby osób, by rodzice mogli dowiedzieć się, z kim zostawiają swoje pociechy. Inny przypadek, tak samo z Bydgoszczy: niania poszła z chłopcem na plac zabaw. Zostawiła kilkulatka z innymi dziećmi, a sama poszła do koleżanki, ponieważ umówiła się z nią na zrobienie paznokci. Inni rodzice zauważyli, że chłopca nie pilnuje żadna bliska mu osoba dorosła. Niania wreszcie się zjawiła. Tłumaczyła, że przyjaciółka prowadzi salonik kosmetyczny w swoim mieszkania i z okna tego mieszkania widać plac zabaw. Kobieta utrzymywała, że miała więc małego na oku.

Imprezowa niania

Następny incydent, już z kraju, z Lubuskiego: sąsiadka obiecała pilnować dziecka, podczas gdy jego rodzice wyjechali na wesele. Studentka też jednak chciała się zabawić i gdy malec zasnął, wymknęła się na miasto. Tam czekały na nią koleżanki. Wkrótce starszą sąsiadkę obudził płacz dziecka. To maluch wołał mamę i tatę. Pani zatelefonowała do matki chłopczyka, chociaż zanim ta odebrała telefon, minęła prawie godzina, bo kobieta, będąc na weselu, nie sprawdzała co chwilę powiadomień na komórce. Interweniowały służby.

Nazajutrz wyszło na jaw, że opiekunka, chociaż wiedziała, że wybierze się na imprezę, zgodziła się potowarzyszyć chłopcu jedynie dlatego, że jego rodzice dali jej sporo pieniędzy za przysługę.

Czasami nie opiekunki, lecz rodzice narażają dzieci na niebezpieczeństwo. Takie przypadki również się zdarzają: dochodziła godz. 17.00, gdy dyżurny włocławskich mundurowych otrzymał zgłoszenie, że na balkonie mieszkania w centrum miasta leży kobieta i może potrzebować pomocy. - Kiedy policjanci dotarli na miejsce, kobieta i dwójka jej dzieci w wieku 3 miesięcy i 3 lat byli już pod opieką strażaków i ratowników medycznych - informowała później policja. - Funkcjonariusze podczas rozmowy z 21-latką wyczuli silną woń alkoholu. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie trzeźwości wykazało u niej ponad promil alkoholu w organizmie. Zapewnienie opieki dziecku to nie powinność, lecz obowiązek dorosłych. Kto tego obowiązku nie wykonuje, ten może trafić nawet do więzienia. Z kodeksu karnego wynika, że „kto uchyla się od wykonania ciążącego na nim obowiązku przedsiębrania starań, koniecznych do utrzymania życia lub zdrowia innej osoby, i przez to sprowadza niebezpieczeństwo jej śmierci, podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3”.

Daj znać

Jeżeli mamy informację o dziecku, pozostawionym bez opieki, trzeba interweniować. Numer policji (997) i numer alarmowy (112) działają całą dobę. Można także powiadomić pracowników ośrodka pomocy społecznej. Istnieje też infolinia 800 120 002, to Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który pracuje przez całą dobę. Każde zgłoszenie może uchronić dziecko przed tragedią. Do tych tragedii już dochodziło. W Warszawie zginęła 2-latka. To po tym, jak przebywała z opiekunką. Kobieta nie zauważyła, że dziewczynka weszła na krzesło przy oknie i zbyt mocno się przechyliła. Wypadła z 9. piętra.

