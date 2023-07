Inowrocław czeka transformacja, a nawet rewolucja energetyczna. Mówiono o tym w ratuszu

Głównym celem transformacji energetycznej jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii cieplnej i wykorzystanie w procesie ogrzewania budynków odnawialnych źródeł energii .

- Im mniej ciepła będziemy musieli wyprodukować, tym większy udział energii odnawialnej będzie mógł się pojawić w systemie ciepłowniczym. Na tym najbardziej nam zależy - mówił podczas konferencji prasowej w inowrocławskim ratuszu inż. Jacek Miklas z Zakładu Inżynierii Środowiska. Firma ta wygrała przetarg na wykonanie koncepcji, na podstawie której prowadzona będzie transformacja energetyczna.

Z kolei prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza zwrócił uwagę, że czeka nas (nie tylko Inowrocław) wręcz rewolucja energetyczna związana z unijnymi celami klimatycznymi. Zakładają one ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55 proc. do 2030 r. oraz uczynienie UE neutralną dla klimatu do 2050 r.