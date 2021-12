Inowrocław. Delegacje Inowrocławskiego Klubu Dyskusyjnego oraz IPN złożyły kwiaty na grobach powstańców wielkopolskich. Zdjęcia

Delegacje Inowrocławskiego Klubu Dyskusyjnego oraz Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy wyruszyły śladami Powstania Wielkopolskiego.

- Pierwszym etapem było Gniezno. Na cmentarzu świętych Piotra i Pawła, na Akropolu Bohaterów, na grobie kapitana Pawła Cymsa złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapaliliśmy znicze. Następnie udaliśmy się do Trzemeszna, gdzie na cmentarzu parafialnym uczciliśmy bohaterów powstania, zapalając znicze w Mauzoleum Powstańców Wielkopolskich oraz na grobie Powstańców Wielkopolskich. Po powrocie do Inowrocławia złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapaliliśmy znicze pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich - informuje Maciej Basiński z Inowrocławskiego Klubu Dyskusyjnego.

Inowrocławianin przypomina, że Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który 26 grudnia przybył do Poznania. Polacy domagali się powrotu ziem pozostających pod zaborem pruskim w obrębie Prowincji Poznańskiej do Polski, umacniającej już w tym czasie niepodległość.