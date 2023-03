Inowrocław. Obchody 100-lecia parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu. Zdjęcia

W sobotę, 25 marca, uroczyście obchodzono setną rocznicę ustanowienia parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu. W mszy świętej z okazji jubileuszu uczestniczyli m. in. prymas Polski Wojciech Polak, abp Tomasz Peta, księża pochodzący z parafii ZNMP, zaproszeni duchowni, siostry zakonne, a także starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska, zastępca prezydenta Inowrocławia Ewa Koman, wójt gminy Inowrocław Tadeusz Kacprzak, przedstawiciele stowarzyszeń katolickich i liczni wierni.

Historię parafii i kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie przedstawił ks. dr Łukasz Krucki z Gniezna. Przypomniał on m. in. postać ks. Antoniego Laubitza, późniejszego biskupa, który sprawił, że w 1901 roku, po trzech latach budowy stanął w Inowrocławiu trójnawowy kościół z pięcioma wieżami, wokół którego do dziś toczy się życie parafii Zwiastowania Najświeższej Maryi Pannie. Laubitz odbudował też romański kościół zwany ruiną. Postawił świątynię Najświętszego Serca Pana Jezusa, po tym jak w 1909 roku, z powodu działalności kopalni soli, runął fragment północnej ściany kościoła Zwiastowania NMP. Ks. Laubitz walczył z rządem pruskim o odszkodowanie za zniszczony kościół, który wielkim nakładem środków odbudowano i rekonsekrowano w 1929 roku.