Inowrocław. "Podwieczorek w muzeum" pod znakiem wielu wrażeń. Było co podziwiać! [zdjęcia]

Goście muzeum zwiedzili wystawę poświęconą życiu Mikołaja Kopernika. Sebastian Jarecki, adiunkt muzeum, przybliżył zwiedzającym historie składające się na biografię wybitnego astronoma, ale i prawnika, duchownego i lekarza. Dzięki wystawie mogli przenieść się do średniowiecznego Torunia, podziwiać renesansowe stroje i sprzęty, z których na co dzień korzystali mieszkańcy miasta. - Prezentowane przez nas eksponaty pochodzą z Domu Kopernika w Toruniu. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem szczególnie wśród najmłodszych gości muzeum - podkreśla Sebastian Jarecki.

Noc Muzeów 2021 w Inowrocławiu. W gabinecie Szenica

Miłośnicy sztuki mieli również okazję podziwiać eksponaty nawiązujące do życia i twórczości Stanisława Szenica. W sali stoi m.in. szafa biskupa Laubitza, a przed wejściem doń - kredens z zastawą, z której korzystał Szenic. Zwiedzający mogli zajrzeć do środka, by zobaczyć z bliska jego zawartość. Odwiedzając powiatowe Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, nie sposób przejść obojętnie obok gablot, w których znajdziemy pokaźną kolekcję szklanych przyciskaczy do papieru, które niegdyś były bardzo przydatnym gadżetem czy oryginalnego witraża, który podziwiamy, wchodząc na pierwsze piętro budynku.