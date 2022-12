Dawne zwyczaje noworoczne na Kujawach i ziemi mogileńskiej. Wróżby, przepowiednie, psoty...

Historia sylwestra sięga 999 r. Wierzono wówczas, że papież Sylwester I w 317 roku zamknął w podziemiach Watykanu smoka Lewiatana. Potwór, zgodnie z proroctwem Sybilli miał wydostać się na zewnątrz i zniszczyć świat z dniem rozpoczęcia nowego tysiąclecia. Ludzie czekali ze strachem na to, co się wydarzy. Gdy jednak koniec świata nie nastąpił, zaczęli świętować ze szczęścia i od tej pory czynią tak, co rok.

Bale i zabawy

Wróżby matrymonialne

Wypędzanie starego roku

Na Kujawach był zwyczaj wypędzania starego roku. Już od świtu zbierali się chłopcy i chodząc od chałupy do chałupy głośno strzelali z długich batów rzemiennych zakończonych skórą z węgorza. Były to swoiście złożone życzenia wywołujące zadowolenie gospodarzy. Wierzono, iż hałasem można odpędzić złe moce, które mogły przeszkodzić w uzyskaniu plonów w nadchodzącym roku.

Przesądy i wierzenia

Aby nie zabrakło pieniędzy w nadchodzącym roku trzeba oddać przed sylwestrem wszystkie długi, choćby to była drobna kwota. Gdy wybije dwunasta, dobrze mieć w portmonetce kilka monet najlepiej w kolorze złotym, a także łuskę wigilijnego karpia. Niektórzy, gdy zegar wybije północ, nakręcają go ponownie, a najstarsza osoba w rodzinie otwiera na oścież drzwi, aby zaprosić Nowy Rok i dobre duchy oraz wyprosić to, co stare i złe.