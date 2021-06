Inowrocław. Procesje Bożego Ciała. Tak organizują je w 2021 roku parafie w Inowrocławiu. Zdjęcia

NOWE Zaginął Kamil Pietrzak. Szukają go policjanci z Włocławka

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku poszukują 25-letniego Kamila Pietrzaka. Mężczyna zaginął 30 maja. Tego dnia około godz. 21 oddalił się ze szpitala przy ul. Wienieckiej we Włocławku i do tej pory nie skontaktował się z bliskimi.