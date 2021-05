Inowrocław. Tak było na wyścigach kolarskich "Gazety Pomorskiej". Braliście w nich udział? Znajdźcie się na zdjęciach

Przez kilkadziesiąt lat oddział "Gazety Pomorskiej" w Inowrocławiu był organizatorem amatorskich wyścigów kolarskich, rozgrywanych na Stadionie Miejskim przy ul. Wierzbińskiego. Siłą sprawczą kolarskich zmagań był zmarły przed kilkunastu laty red. Henryk Lewicki. To on zabiegał o fundatorów, rozpisywał długie listy startowe, dbał o to, by wyścigi miały obsadę sędziowską, wsparcie techniczne i pomoc medyczną.

Podczas wyścigów kolarskich "Gazety Pomorskiej" rywalizowały maluchy, często na trójkołowych rowerkach, uczniowie podstawówek, młodzież i osoby, które miały do czynienia z kolarstwem. W zależności od wieku i sprzętu, walka toczyła się na różnych dystansach, od stu metrów do kilku kilometrów. Emocje towarzyszyły wszystkim wyścigom. Niektóre z nich miały dramatyczny przebieg, zakończony kraksami i poobcieranymi łokciami i kolanami. Ale takie właśnie jest kolarstwo, nawet to amatorskie.