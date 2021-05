Dawnych majówek czar. Wyprawa na łono przyrody, zabawy, śpiewy pod figurą. Tak było na ziemi mogileńskiej i na Kujawach

Według historyka literatury i kultury polskiej Aleksandra Brucknera, w języku starodawnym "maj" znaczy bukiet, co łatwo zauważyć patrząc na rozkwitłą przyrodę. W tym miesiącu w czasach starożytnych oddawano cześć greckiej bogini Mai.

"Lud w maju zbierał się dla zabawy..."

U dawnych Słowian istniał zwyczaj witania na wiosnę przyrody. Łukasz Gołębiowski w "Grach i zabawach różnych stanów" z 1831 r. wspomina: "lud w maju zbierał się dla zabawy, drzewo zielone zakopywano, w różnobarwne wstążki ubrane. Przybywała cała ludność, dziewczęta, mężatki, chłopcy i starzy, na czele mając dziewice, której skronie zdobił zielony wieniec, a gałązki brzozowe aż do stóp ją okrywały. Śpiewano pieśni i tańcowano wokół drzewa".

Majówki, czyli mieszczuchy za miasto

Do tradycji nie tylko na Kujawach weszły dziś już zapomniane majówki, czyli całodzienne wyprawy do lasu konnymi wozami, bryczkami umajonymi zielonymi girlandami, z koszami pełnymi jedzenia. Wyjazdom towarzyszył nastrój spontanicznej radości. Z Inowrocławia, na przykład, wyjeżdżało się do Kościelca, do lasu w Balczewie, do lasku za rzeką Noteć w dzielnicy Mątwy i do wielu innych miejsc. Wszędzie słychać było muzykę i śpiew. Organizowano zawody strzeleckie, wyścigi konne, konkursy zręcznościowe, loterię. Grano w siatkówkę, w dwa ognie, odbywał się bieg w workach. Wśród młodzieży popularna była "gra w zielone", wróżby z listków akacji obrywanych po kolei: "kocha, lubi, szanuje". Wśród inowrocławian popularnym miejscem majówkowego wypoczynku był Park Zdrojowy, czyli popularne Solanki, gdzie często odbywały się koncerty i zabawy.