Inowrocław. Terytorialsi podsumowali 2021 rok. To było 12 miesięcy wytężonej pracy. Zdjecia

Terytorialsi włączali się do walki z pandemią koronawirusa pobierając wymazy, pomagając mieszkańcom w dotarciu na szczepienia czy wykonując transport butli z tlenem dla szpitali. Naszych żołnierzy WOT nie brakowało na granicy z Białorusią, gdzie wspierali straż graniczną.

Rok 2021 minął pod znakiem rozbudowy struktur Wojsk Obrony Terytorialnej. Odbywały się nowe wcielenia i szkolenia ochotników. M. in. w czasie letniej przerwy od nauki żołnierze inowrocławskiego 82 blp przeprowadzili szkolenie dla uczniów z klas mundurowych zakończone przysięgą wojskową.

Na poligonie w Łojewie pod Inowrocławiem oddano obiekt do walki w bliskim kontakcie. To przykład dobrej współpracy pomiędzy rodzajami Sił Zbrojnych RP, w tym przypadku 8K-PBOT i 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego. Terytorialsi współpracowali też z 56 Bazą Lotniczą w Inowrocławiu. Przykładem tego było uczestnictwo śmigłowca W-3PL "Głuszec" w ćwiczeniu na terenie obiektu do walki w bliskim kontakcie. Ponadto Terytorialsi wspólnie z 56 BLot uczestniczyli w ćwiczeniu Gopło-21. W 2021 roku 8 K-PBOT otrzymała Chorągiew Wojska Polskiego, a poszczególne bataliony lekkiej piechoty, w tym inowrocławski, proporce rozpoznawcze.