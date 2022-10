Inowrocław. Towarzystwo Muzyczne Pro Arte jest z nami już ćwierć wieku. Jubileusz pod znakiem dużej aktywności i osiągnięć

W Inowrocławiu zaśpiewa Gazebo (ten od "I Like Chopin"), Jarek Wist i Andrea Lattari

Pamiętacie przebój "I like Chopin", który wykonywał Gazebo. Jeśli tak, to w niedzielę, 27 czerwca, będzie okazja przypomnieć sobie ten hit, i to w oryginalnym...