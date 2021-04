Inowrocław - Ulica Narutowicza w Inowrocławiu zostanie przebudowana

- Dzięki dofinansowaniu z zewnątrz, możemy przeprowadzić długo wyczekiwany przez mieszkańców tej ulicy remont. Zaplanowaliśmy nowe miejsca parkingowe, co było jednym z problemów, zgłaszanych mi podczas spotkań. Wybudujemy również kolejny odcinek ścieżki rowerowej. Z pewnością będzie to piękne miejsce do spacerów - mówi prezydent Ryszard Brejza.