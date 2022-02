Inowrocław. W bibliotece z maluchami o zwierzętach. Spotkanie z Katarzyną Trzaskowską i jej podopieczną Sławką

W jaki sposób nie dotykać psa, jak zdobyć jego sympatię, co to jest mikroczip i czy jest bezpieczny? - to tylko niektóre z tematów poruszanych przez Katarzynę Trzaskowską z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami - oddział z siedzibą w Głuszynku, podczas popołudniowego spotkania w Oddziale dla Dzieci "Tajemniczy Ogród" Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Nieocenioną pomocą okazała się obecność psiej ambasadorki Sławki, która skradła serca najmłodszych czytelników. Nie zabrakło także upominków, które pozwolą na długo zapamiętać to wyjątkowe spotkanie. Popatrzcie na zdjęcia.