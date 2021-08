Inowrocław. Dzieci tworzyły podczas warsztatów w bibliotece własne ozdoby z gipsu [zdjęcia]

NOWE Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 21.08.2021

Tweet Episkopatu z 21.08.2021: ""RT @WyszynskiPL: Człowiek ma nadal uczłowieczać ziemię, przygotować ją do tego, by stała się istotnie godna Boga i nadawała się do życia lu…. """