Inowrocław. W Parku Linowym w Solankach odbyły się zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży. Zorganizował je OSiR. Zdjęcia

Zawody cieszyły się sporym zainteresowaniem zarówno ze strony zawodników, jak i towarzyszących im kolegów, a w przypadku najmłodszych uczestników, także i rodziców. Dzieci miały do przejścia zawieszoną dość nisko nad ziemią trasę linową, która wbrew pozorom, wcale nie należała do najłatwiejszych. Młodzież m. in. układała "wieżę" ze skrzynek, na której jednocześnie wspinała się coraz wyżej. Konkurencja ta musiała być rozgrywana z asekuracją.

Wyniki zawodów:

klasyfikacja do 10 lat -

1. Wiktor Nagórski

2. Leo Ars

3. Patryk Nowak

klasyfikacja open