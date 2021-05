Inowrocław. Zgłoście kandydatów do tytułu Animator Kultury 2021. Ratusz czeka na wnioski do 10 maja 2021

Po raz kolejny prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza przyzna nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wnioskodawcami mogą być m.in. instytucje kultury, związki lub stowarzyszenia kulturalne oraz przedstawiciele środowiska twórczego. Nagroda może być przyznana również z inicjatywy prezydenta. W ubiegłym roku tytułem Animatora Kultury zostali uhonorowani: Eugeniusz Kubski, Alicja Kaczmarek, dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak oraz Antoni Ścigacz. Ich sylwetki przypominamy w galerii.

Animator Kultury 2021. Jak zgłaszać kandydatów?

Zgłoszenie powinno zawierać: dane osobowe kandydata (lub nazwę podmiotu i jego adres) do nagrody, informacje dotyczące dotychczasowej działalności lub osiągnięcia, za które nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie zgłoszenia, a także klauzulę RODO (do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia). Wnioski można składać do 10 maja br.

Wnioski można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Animator Kultury 2021" do skrzynki podawczej, znajdującej się w budynku Ratusza, w godz. 7.30-15.30 lub wysłać pocztą pod adresem: al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław.