Inowrocławska policja przejęła sześć kilogramów narkotyków. Zatrzymano dwie osoby [zdjęcia]

Funkcjonariusze z inowrocławskiego wydziału patrolowo-interwencyjnego zainteresowali się vw golfem, który z dużą prędkością jechał przez miasto. Ruszyli za nim. Chwilę później skontrolowali kierowcę tego pojazdu oraz osobę prowadzącą mercedesa, z którą spotkał się pierwszy z zatrzymanych. Jak się okazało, w obu autach były narkotyki.

W piątek (30.06.23) kryminalni doprowadzili do oskarżyciela i sądu 38-letniego mężczyznę. Usłyszał on zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Do jego zatrzymania doszło dzień wcześniej.