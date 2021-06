Inowrocławski sposób na upały. W tym miejscu można się orzeźwić z korzyścią dla zdrowia. Wybierzcie się pod tężnie solankowe

W czasie upałów - o czym warto przypomnieć inowrocławianom, turystom i wszystkim gościom miasta - przyjemne orzeźwienie i relaks, w dodatku z walorami terapeutycznymi zapewniają tężnie solankowe w parku zdrojowym, czyli Solankach. Inowrocławskie tężnie, uchodzące za najładniejsze w Polsce mają kształt dwóch połączonych pięcioboków z wieżyczką, tarasem widokowym i grzybkami inhalacyjnymi.

Niedawno to ogromne inhalatorium zostało gruntownie odnowione. Ściekająca po gałązkach tarniny w drewnianych rusztowaniach tężni rozcieńczona solanka wytwarza leczniczy aerozol - orzeźwiającą mgiełkę. Zawiera ona ogromną gamę dobroczynnych mikroelementów i tworzy mikroklimat podobny do morskiego. No, a poza tym przyjemnie chłodzi, podobnie jak kurtyna wodna. W upały najprzyjemniej pod tężniami!