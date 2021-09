Instytut Pamięci Narodowej upamiętnił "Inkę" - Danutę Sędzikównę. W ostatnią podróż przed śmiercią wyjechała z Lipowej Tucholskiej

Informację na temat uroczystości, którą publikujemy poniżej, przygotował Instytut Pamięci Narodowej.

Lipowa Tucholska to mała stacja kolejowa w woj. kujawsko-pomorskim. To stąd Danuta Siedzkówna „Inka” wyruszyła w swoją ostatnią misję do Gdańska, która zakończyła się aresztowaniem i śmiercią w dniu 28 sierpnia 1946 r.