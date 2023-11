Inteligentne rasy psów. Tajemnice bystrego myślenia u wybranych czworonogów [30.11.2023]

Inteligencja psa oczywiście dostosowana jest do jego możliwości, ale dojrzały pies rozumuje na poziomie 2-latka. Wydaje się niewiele, ale takie dziecko potrafi już rozróżnić rzeczy, z którymi na co dzień ma do czynienia, rozpoznaje emocje, umie wykonywać proste polecenia. Jak zestawimy to z psem to już całkiem sporo.

Od czasu udomowienia psa powstało wiele ras, znacznie różniących się morfologią i cechami użytkowymi. Rasy pierwotne powstawały głównie w wyniku presji środowiskowej. Rasy współczesne uzyskano w wyniku doboru sztucznego. [za Wikipedia]

Aktualnie klasyfikuje się ponad 300 psich ras. Niektóre są bardzo popularne jak labradory, owczarki niemieckie, buldogi czy yorki. Inne są mniej spotykane, jak owczarek portugalski, czy Lhasa Apso.