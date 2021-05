Inwestycje Golubia-Dobrzynia pod lupą. Zobacz galerię zadań i kwot na inwestycje

- Moje wystąpienie dotyczyło czasu już po zmianie władzy, pracy nowej rady, czyli obejmowały w zasadzie ostatni miesiąc roku 2014 i kolejne, pełne lata. Nie przypisujemy sobie zasług i inwestycji poprzedniej ekipy, choć znaczną część faktur za nie, to właśnie my płaciliśmy – wyjaśniał Łukasz Pietrzak.

Były burmistrz Roman Tasarz skomentował prezentację i wyjaśnienia: - Filozofia pana przewodniczącego rady jest zaskakująca. Po tylu latach pracy w samorządzie, powinien wiedzieć, że miasto ma budżet roczny, że gdy mówi o roku 2014 to powinien pokazać dane za rok 2014, a nie za 25 dni czy miesiąc pracy.

Postanowiliśmy więc sprawdzić jak w rzeczywistości jest z miejskimi inwestycjami w ostatnich latach. Uzyskanie informacji publicznej w Urzędzie Miasta zajęło ponad 2 miesiące. Wniosek złożyliśmy e-mailem 2 marca. Urzędnicy kilkukrotnie przekładali termin udzielenia odpowiedzi. Ostatni wyznaczono na 2 maja, ale także go nie dotrzymano. Pismo otrzymaliśmy pocztą do redakcji w Bydgoszczy 14 maja, z datą 4 maja.

Pytanie było jedno - ile w poszczególnych latach, od 2010 roku miasto wydawało na inwestycje.

Okazuje się, że w ostatniej dekadzie na inwestycje wydawano od 771 tys. zł do 21,644 mln zł rocznie. Ważne jest także to ile wydatki majątkowe stanowiły procent wydatków, bo trudniej wygospodarować 5 mln zł na zadania gdy budżet jest na poziomie 30 mln zł niż kiedy do dyspozycji jest 50 mln zł.