Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości. Oto romantyczne zdjęcia pary seniorów [zdjęcia - 13.06]

Sanatorium Miłości to program typu reality show tworzony w formie telenoweli dokumentalnej prowadzony przez Martę Manowską i emitowany na antenie TVP1 od 20 stycznia 2019. Uczestnicy przez trzy tygodnie poznają się i wspólnie biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach w sanatorium "Równica" w Ustroniu.

"Sanatorium Miłości 2" za nami. Program, w którym kuracjusze pod czujnym okiem kamer szukają swoich drugich połówek, zakończył się już na początku 2020 roku, ale emocji ciągle nie brakuje. O tym, że miłość Iwony i Gerarda kwitnie, huczą plotkarskie portale. To, że Iwona i Gerard mieszkają teraz razem, pokazali podczas nagrania do innej produkcji TVP „Bądźmy razem w domu". pokazali podczas nagrania do innej produkcji TVP „Bądźmy razem w domu".