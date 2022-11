Iwona Kozłowska, poseł PO: - Tak dla in vitro - to jest akcja ponad politycznymi podziałami Grażyna Rakowicz

Chcemy powrócić do tego programu, czyli leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, bo przecież był on realizowany w latach 2013-2016. Wówczas, dzięki niemu urodziło się 22 tys. dzieci i na każde z nich wydano 11 tys. zł. Żal, że nie jest kontynuowany - mówi Iwona Kozłowska (PO). Dariusz Bloch

Nam teraz chodzi o to, aby rodziło się więcej dzieci. A przede wszystkim o to, aby matki, które mają problem z zajściem w ciążę, mogły mieć swoje dziecko. Żeby to było dziecko pary – czy małżeństwa, czy to związku partnerskiego. O to walczymy - mówi w rozmowie z "Gazetą Pomorską" Iwona Kozłowska, poseł PO.