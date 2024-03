Jacek Olech pisze do Prokuratury w sprawie Izby Wytrzeźwień w szpitalu w Inowrocławiu

A oto co czytamy w wystąpienie Jacka Olecha do Prokuratora Okręgowego:

"Bezsprzecznym jest, iż funkcjonująca w powszechnej opinii publicznej na terenie miasta Inowrocławia informacja o stanie faktycznym związanym z bezpośrednim otoczeniem przy wykonywaniu usług medycznych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Powiatowym im. Ludwika Błażka w Inowrocławiu wskazuje na poważne nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego oddziału szpitalnego.

Wielokrotnie w mediach społecznościowych w setkach publikowanych postów i komentarzy pacjenci wskazują na poważne trudności związane z procesem wykonywanych świadczeń medycznych dla osób pod wpływem alkoholu (...). Pacjenci w sposób dostatecznie tolerancyjny i cierpliwy podchodzą do czynności medycznych wykonywanych przy tych osobach a samemu oczekując na podjęcie wobec nich czynności usług ochrony zdrowia.

Jednak trzeba w tym miejscu zauważyć na funkcjonującą w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego de facto Izbę Wytrzeźwień. To tam właśnie są kierowani a raczej często wnoszeni pacjenci w stanie upojenia alkoholowego. Żeby tam z takimi pacjentami dotrzeć to opiekunowie medyczni muszą dokonać tego poprzez te same drogi komunikacyjne roznosząc okropny fetor wśród pozostałych oczekujących pacjentów. Brak jest do tej salki wejścia bezpośredniego z boku. Następnie tam „osadzeni” bezprawnie (Salka Wytrzeźwień) pacjenci są pozostawieni sami sobie pod sporadycznym nadzorem opiekunów medycznych, którym wyrażam w tym miejscu wyrazy współczucia z powodu ponoszenia odpowiedzialności karnej za pozostawionych tam pacjentów w pomieszczeniu zamykanym ze strony holu. Powszechnymi są kolportowane informacje o widokach w tej salce polegającymi na wzajemnym molestowaniu seksualnym wśród tam osadzonych. Wydobywające się z tego miejsca głośne okrzyki z wyrazami powszechnie uznawanymi za wulgarne oraz kopania i fetor są powszechną normą z widokami oglądanymi przez dzieci oczekujące na korytarzu (...). W związku z podejmowaniem faktycznych decyzji o ograniczeniu wolności tym pacjentom przy braku istnienia prawdziwej Izby Wytrzeźwień w prowizorycznej salce a zwłaszcza czasowych zatrzymań, w związku z brakiem tego specyficznego „tworu” w regulaminie organizacyjnym szpitala pytam: