Jadłodzielnia Wspólna Spiżarnia w Bydgoszczy obchodzi szóste urodziny! [zdjęcia]

Jadłodzielnia, jak podkreśla Nitkiewicz, zdążyła się już wpisać w krajobraz ulicy Gdańskiej, a wiele osób już wie, że można tam przyjść, kiedy jest się w trudnej sytuacji. - Czasami mamy obiady, czasem owoce, warzywa. Najczęściej mamy pieczywo, jakieś konserwy, ale pewne jest to, że każdy, kto przyjdzie do nas, otrzyma żywność. Bywa, że ktoś chwilowo jest w trudnej sytuacji, a my działamy w oparciu o organizację pozarządową, nie oczekujemy żadnych wniosków, zaświadczeń. Po prostu, "Jesteś głody, to przyjdź".

- Nie pytamy nikogo, dlaczego przychodzi, dlaczego ktoś jest głodny. Pytamy, czy ci pomóc. Czasami trzeba kogoś pokierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czasem pomóc komuś napisać jakieś pismo do urzędu, instytucji, czasem też pomóc przy napisaniu CV. Staramy się być otwarci - mówi Nitkiewicz.

Kiedyś bardziej pomagały osoby prywatne, dziś przedsiębiorcy

Bartosz Mikołajczyk, z fundacji Chcę Pomagam pracuje i wspiera jadłodzielnię, jak mówi, od samego początku, od remontu, który był konieczny, by przystosować punkt do działalności: - Osób w potrzebie przybywa, ale my pomagamy tak samo chętnie wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Ludzie się zmieniają. Niektórzy wyszli z tego problemy bezdomności. Jeśli chodzi o pomagających, to teraz tej pomocy jest troszeczkę mniej. Ona teraz trochę inaczej wygląda. Pewne rzeczy się sformalizowały. Teraz zgłasza się do nas więcej przedsiębiorców, przedtem większość stanowiły osoby prywatne.