Jagoda Łaganowska, zwyciężczyni "MasterChef Junior" gościła u starosty inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej [zdjęcia]

- Śledziliśmy Twoje losy w programie od początku. Jestem pełna podziwu, dla Twojej pracowitości, pomysłowości i kulinarnej wyobraźni. Gratuluję niebywałego talentu, ale wiem też, że na co dzień pomagasz mamie i babci w gotowaniu. Chciałabym Ci podziękować za wspaniałą promocję naszego powiatu. Jesteś naszą „Słodką Ambasadorką”. Ujmujące jest Twoje opanowanie i pewność siebie, w połączeniu z pogodą i skromnością - powiedziała podczas spotkania Wiesława Pawłowska . Przeczytaj takżę: Jagoda Łaganowska z Sosnówca wygrała program "MasterChef Junior 6"

Jagoda przyniosła na spotkanie statuetkę, którą otrzymała za zwycięstwo w kulinarnym programie i książkę „MasterChef Junior”, w której są też jej rodzinne przepisy.

Miłe wspomnienia Jagody Łaganowskiej z programu "MasterChef Junior"

- Rzeczywiście, od najmłodszych lat dużo eksperymentowałam w kuchni z mamą i babcią. Mile wspominam też prowadzących program „MasterChef Junior”. Mateusz i Michel często do nas przychodzili i nawet razem graliśmy w piłkę. Ania natomiast potrafiła każdego pocieszyć - wspomina Jagoda.

- Cieszę się, że sukces Jagody jest dostrzegany. Ważne jednak żeby twardo stąpać po ziemi i wiedzieć co jest dla niej najważniejsze, a są rzeczy ważniejsze niż medialny rozgłos. Jagoda jest w tym wszystkim bardzo samodzielna - sama wypełniła formularz zgłoszeniowy do programu, a w jego trakcie nie oczekiwała on nas właściwie żadnej pomocy - powiedział Łukasz Łaganowski, tata Jagody.