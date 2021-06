Jak burmistrz Kamienia załatwił rządowe pieniądze na oczyszczalnię ścieków, której nie jest właścicielem

Niemniej, dopiero 24 maja, burmistrz Kamienia zwrócił się do członków spółdzielni w Zamartem z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną.

Gdy prezesem zarządu spółdzielni była Sabina Lubinska i chciała, by gmina przejęła oczyszczalnię, włodarz gminy nie chciał na to przystać. Teraz chce, za to spółdzielnia – nie. Dlaczego?

- W 2015 roku były spore kłopoty z oczyszczalnią. Ówczesna prezes zwróciła się do burmistrza o przejęcie oczyszczalni. Była nawet uchwała walnego zobowiązująca zarząd do zbycia majątku na rzecz gminy nieodpłatnie. Burmistrz odpowiadał, że nie musi tego zrobić. Przez ten czas spółdzielnia poniosła koszty, by oczyszczalnię „reanimować”. Była przecież awaria i mandat z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Po tym co prezes Lubińska zastała po przejęciu funkcji, włożyła sporo pracy, by oczyszczalnia funkcjonowała – opowiada Marek Kołtonowski, obecny prezes spółdzielni. - Dziś to działa jak działa, ale spełnia wymogi. Spółdzielnia wybrnęła z tego bez pomocy gminy. Teraz, gdy gmina otrzymała pieniądze z RFIL, nagle chce przejąć oczyszczalnię. Spółdzielcy nie są zachwyceni, by teraz oddać ją za darmo – wyjaśnia.