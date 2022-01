Jak dzieci powinny reagować na osoby, których nie znają? Inowrocławscy policjanci nagrali filmik instruujący najmłodszych

Czy otworzyć drzwi komuś kogo nie znasz? Czy wsiąść z obcą osobą do samochodu, albo czy dać komuś nieznajomemu klucze do mieszkania?

Jak dzieci powinny reagować na osoby, których nie znają? Filmik promujący bezpieczeństwo

W rolę dziewczynki, którą spotykają różne sytuacje wcieliła się ośmioletnia Ola Piątkowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu. Ona właśnie pokazuje nieprawidłowe zachowania, ale i to, jak należy się poprawnie zachować dla własnego bezpieczeństwa. - Dzieci często zostają same w domu, idą ulicą, bawią się na placu zabaw. Bardzo ważne jest wpojenie im zasad bezpieczeństwa. Troszcząc się o najmłodszych, trzeba od najmłodszych lat często z nimi rozmawiać i uczyć, jak należy postąpić, by nic złego im się nie stało. Stąd edukacyjny spot przygotowany przez policjantki i nauczyciela „mundurówki” - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy KPP w Inowrocławiu.