Jak nie ulec zakupowemu szaleństwu przed świętami? Oto sprawdzone sposoby Małgorzata Wąsacz

Przed udaniem się do sklepu czy zrobieniem zakupów w sieci zdecydujmy, ile możemy wydać na tegoroczne Święta wliczając w to: zakup prezentów, organizację kolacji wigilijnej, spotkań rodzinnych, wyjazdów, itp.

Do zakupów świątecznych w tym roku warto podejść z głową, bo wiele wskazuje na to, że największy kryzys finansowy dopiero przed nami. Co zatem zrobić, by po Nowym Roku nie obudzić się z finansowym kacem z tego powodu, że znów na Święta wydaliśmy więcej niż planowaliśmy?