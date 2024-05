Jak przekuć porażkę w sukces? Blisko trzystu uczniów z łódzkich szkół rozmawiało z medalistkami olimpijskimi

„Porażka – przystanek w drodze do sukcesu” to temat pierwszego w tym roku spotkania w ramach akcji „Sport jest kobietą – Śniadanie Mistrzyń”. Gośćmi wydarzenia w Łodzi były trzy niezwykłe mistrzynie sportu, biało-czerwone medalistki olimpijskie w różnych dyscyplinach. W Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej spotkało się z nimi blisko trzystu uczniów miejscowych szkół.

Otylia Jędrzejczak, jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu, której fundacja jest organizatorem „Śniadania Mistrzyń”, zaprosiła do centrum Polski wicemistrzynię olimpijską z 2014 roku w łyżwiarstwie szybkim Natalię Czerwonkę oraz wicemistrzynię olimpijską z 2021 roku w wioślarstwie Katarzynę Zillmann. – To ważne spotkanie z młodzieżą, gdyż mamy jej okazję opowiedzieć o drodze, którą na co dzień musiałyśmy pokonywać, by w końcu dotrzeć do sukcesu – opowiada Natalia Czerwonka. – Przyjechałyśmy do Łodzi by przekazać naszym słuchaczom, że jako zawodowi sportowcy byłyśmy przyzwyczajone do tego, że czasem upadamy, doznajemy porażek, ale jednak zawsze potrafiłyśmy wracać silniejsze. Właśnie umiejętność podnoszenia się, wstawania z kolan i wyciągania z tego wniosków charakteryzuje mistrzów, nie tylko w sporcie, ale także w różnych dziedzinach życia – dodaje. Oprócz panelu z zaproszonymi mistrzyniami w Zatoce Sportu odbyły się także ćwiczenia prowadzone przez Klaudię Koźbiał, renomowaną krakowską trenerkę personalną oraz wykład specjalisty.

– Przede wszystkim chciałyśmy pokazać młodym osobom, że porażka to tak naprawdę tylko przystanek w drodze do sukcesu – podkreśla Otylia Jędrzejczak, najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania. – Nastawiałyśmy ich, że przeszkody będą się pojawiać i trzeba będzie potrafić się z nimi zmierzyć. My także się z nimi borykamy, a znalezienie rozwiązania zależy tylko od nas samych. Cieszę się, że mamy ten projekt, który porusza ważne społecznie tematy. Dziś rozmawialiśmy o porażce, w trakcie innych spotkań mówimy o hejcie, nowoczesnych technologiach na co dzień czy relacjach w rodzinie, szkole i zespole. W Łodzi miało być 150 osób, a mamy blisko trzysta, więc temat przyciągnął młode osoby i zachęcił do spotkania z nami. Bardzo dziękuję Ministerstwu Sportu i Turystyki, firmie HMS Fitness i Urzędowi Miasta Łodzi, że kolejny raz nam zaufały i możemy zrealizować ten, w mojej ocenie niezwykle potrzebny, projekt – dodaje.

Śniadanie Mistrzyń to zajęcia edukacyjno-sportowe, w trakcie których bardzo duży nacisk stawiany jest na motywację oraz budowanie wzajemnych relacji. W czasie panelu dyskusyjnego mistrzynie przedstawiały uczestnikom historię swoich życiowych doświadczeń i przebieg karier sportowych. Dbały tym samym o zmianę sposobu postrzegania trudności i przeszkód na drodze do celu. Podkreślały wartość jaką niesie za sobą dbanie zarówno o kondycję psychiczna, jak i fizyczną. – Moim zdaniem porażki budują, to nieodłączny element sportu i życia. Prawdziwego człowieka poznaje się po tym, jak sobie z nimi radzi. Mnie nigdy nie przerażały, w sumie nadal tak jest. Wstawanie z kolan to coś, co teraz ćwiczę, w sensie powrócenia na dobrą ścieżkę. Porażki mogą zdziałać więcej dobrego niż złego – podkreśla Katarzyna Zillmann.

