Jak przez 20 lat zdrożały w Polsce wizyty u lekarzy. Sprawdź, bo bardzo zdrożały!

Dwadzieścia lat temu wizyta kosztowała ok. 50 zł

Koszt wizyty wzrósł o 235 procent

Najdrożej jest w Lubuskiem, najtaniej na Podkarpaciu

Postawa Polaków zmienia się, ubezpieczają się

-Klienci są coraz bardziej świadomi, że za szybki dostęp do wyspecjalizowanych lekarzy zazwyczaj trzeba zapłacić. Dlatego decydują się na wykupienie polisy medycznej, by zoptymalizować koszty. W ramach sieci agentów ubezpieczeniowych Unilink, zaobserwowaliśmy również wzrost zainteresowania ubezpieczeniami na wypadek nowotworu - np. polisą „Best Doctors”, która w przypadku zachorowania gwarantuje finansowanie konsultacji ze światowej klasy specjalistami i leczenie za granicą aż do 2 milionów euro. Ostatnio na rynku pojawiło się również ubezpieczenie szpitalne LUX MED, zapewniające kompleksowe leczenie szpitalne, w tym poród, w nowoczesnych placówkach bez konieczności martwienia się o koszty. Rynek staje się coraz większy i bardziej konkurencyjny, co jest dobrą wiadomością dla klientów - podsumowuje Leszek Osiewacz, dyrektor zarządzający sprzedażą produktów zdrowotnych i życiowych w Unilink, największej multiagencji ubezpieczeniowej w Polsce.

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl