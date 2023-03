Pod Inowrocławiem zginął 72-letni kierowca. Co z okresowym badaniem kierowców?

We wtorek w wypadku w Balczewie pod Inowrocławiem zginął 72-letni kierowca. Jego volkswagen wypadł z drogi i dachował. Od dawna dyskutuje się czy starsi kierowcy powinni się okresowo badać.

Czy wiek ofiary wypadku w Balczewie mógł mieć związek z tym, jak mężczyzna jechał i jaki był skutek wypadku? Policjanci wstępnie ustalili, że nie dostosował stylu jazdy do warunków pogodowych. Tyle że w podobnych okolicznościach życie tracą także znacznie młodsi kierowcy i jakość nikt nie mówi, że o ich stanie zdrowia powinni się wypowiadać lekarze. A jednak Unia Europejska chce zaostrzyć wymogi co do zmotoryzowanych po 70. roku życia. Ci mieliby, choć nie wiadomo jeszcze od kiedy, co 5 lat kontrolować swój stan zdrowia i otrzymywać od lekarza przedłużenie prawa do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Społeczeństwo starzeje się

Unia Europejska chce wyjść naprzeciw temu co nieuniknione – problemowi ze starzejącym się społeczeństwem, a zatem także z coraz bardziej leciwymi kierowcami. Jednocześnie oczkiem w głowie europejskich organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego jest sprostanie planom zredukowania do roku 2030 liczby śmiertelnych wypadków o połowę, a do roku 2050 praktycznie do zera, co określa się „Opcją Zero”. Aby osiągnąć te cele, rygorowi odnawiania ważności prawa jazdy poddani byliby także młodsi zmotoryzowani, ale ci co 15 lat.