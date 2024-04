Kary za nieodwołaną wizytę u lekarza? Jedni nie przychodzą, inni czekają miesiącami

- To nie jest jedyny powód długich kolejek do lekarzy, ale, oczywiście, przyczyniają się do nich również pacjenci, którzy nie przychodzą na umówione konsultacje - podkreśla Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. - W podanym przykładzie z Bydgoszczy byłaby możliwość przyjęcia następnych osób oczekujących na wizytę u okulisty. Mamy świadomość, że czasami komuś coś wypadnie i nie przyjdzie do lekarza, ale, jeśli to możliwe, powinien o tym poinformować.