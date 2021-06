Jak przygotować kombajn do żniw? O czym pamiętać, co wymienić i jak naprawiać bezpiecznie? OPRAC.: Agata Wodzień

W lipcu - jeśli pogoda pozwoli - na polach pojawią się kombajny. Zanim jednak rolnicy przystąpią do zbiorów, powinni zrobić przegląd swoich maszyn. pixabay.com/HansLinde

Serwisanci i mechanicy co roku powtarzają, że przegląd kombajnu najlepiej zrobić zaraz po żniwach. Kiedy jednak nie udało się wymienić tego i owego pod koniec lata, teraz, u progu kolejnych zbiorów, trzeba zabrać się do pracy bez wymówek. Zaglądamy do poradników marek Claas, John Deere oraz zaleceń ekspertów z ośrodków doradztwa rolniczego, którzy mówią o tym, jak przygotować kombajn do żniw.