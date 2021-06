13. Zlot i Wystawa Ciągników i Maszyn Rolniczych województwa Kujawsko-Pomorskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia

Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych Retro-Traktor Golub-Dobrzyń zorganizował w weekend 19-20 czerwca doroczny zlot i wystawę. Zabytkowe ciągniki z całego kraju zjechały na golubski zamek. Na otwarciu było około 130 eksponatów, ale mieli jeszcze dojechać kolejni wystawcy.

To już XIII edycja imprezy. Gości tradycyjnie powitali przedstawiciele Stowarzyszenia Retro-Traktor - Michał Piotrowski i Wojciech Wróblewski.

- To wspaniała impreza, mamy gości - wystawców z całej Polski. Zależy nam, żeby każdy zakątek kraju miał swoją reprezentację. Chcielibyśmy, by taka wystawa odbyła się w Toruniu, by mieszkańcy tego miasta mogli zobaczyć niezwykłe efekty pracy pasjonatów motoryzacji - mówił wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.