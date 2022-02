"Jak zostać arcymistrzem taktyki". Tomasz Katafiasz opowiedział w żnińskiej bibliotece o swojej książce [zdjęcia]

W Kruszwicy trzyosobowa grupa z Inowrocławia okradła sklep ze środków do prania. Zobacz video:

Spotkanie autorskie z Tomaszem Katafiaszem dotyczyło jego najnowszej książki opowiadającej o królewskiej grze pt. "Jak zostać arcymistrzem taktyki?". Dlatego nie dziwi fakt, że część jego uczestników, w sali Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie, rozsiadła się przy gotowych do gry szachownicach.

- Dlaczego napisałem taką książkę? Prowadząc zajęcia w klubie MOS Baszta Żnin dla juniorów, gdzie gry w szachy uczą się początkujący i bardziej zawansowani szachiści, zacząłem przygotowywać dla nich zadania. Zebrało mi się kilka teczek i pomyślałem sobie, że szkoda by było, gdyby to przepadło. Książka miała uczyć podstaw taktyki. To takie malutkie sztuczki i kombinacje, które pozwalają w jakiejś sytuacji uzyskać przewagę. Widziałem dużo różnych książek, gdzie uczą taktyki, ale nie spotkałem książki, w której byłby położony nacisk jak bronić się w różnych sytuacjach - powiedział Tomasz Katafiasz.