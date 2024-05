Premiera książki o profesora Ignacego Lewandowskiego o Mikołaju Kotwiczu ze Żnina

Książki profesora Lewandowskiego

Książka o Mikołaju Kotwiczu zamyka tryptyk jego autorstwa opowiadający o znamienitych postaciach związanych w minionych latach ze Żninem. Wszystkie powstały we współpracy ze Żnińskim Towarzystwem Kultury. Te trzy książki to:

Mikołaj Kotwicz ze Żnina. Kim był?

- Jak doszedłem do tego? Po prostu czytałem książkę Sikorskiego (Czesław Sikorski, autor książek) o Żninie i tam było napisane, że był taki człowiek i pisał wiersze o łacinie. Kiedy przeczytałem literaturę, okazało się, że w każdym wieku, ktoś coś napisał o tym Mikołaju Kotwiczu. To nie jest tak, że nikt go nie znał. Wszystkie wiadomości na jego temat były rozproszone. Wystarczyło to zebrać - powiedział profesor Ignacy Lewandowski.