Jak zostać naukowcem w wieku 6 lat? To wiedzą już uczestnicy półkolonii na UKW w Bydgoszczy

- Już wiecie, jak się nazywa to naczynie? - pytała prowadząc zajęcia. W młodszej grupie małych badaczy nikt nie miał wątpliwości. - To pipeta! - krzyczały dzieci.

Półkolonie dla młodszych i starszych

Grupa przedszkolna była już po kilku dniach zajęć, w których uczestniczyła od początku tygodnia. Młodzi chemicy wiedzą już, jak i dlaczego w laboratorium należy nosić specjalny fartuch. No i pamiętają o tym, by nie dotykać przedmiotów, urządzeń, których nie znają. Przede wszystkim jednak wiedzą już, że chemia to świetna zabawa.

W ramach projektu przewidziano również zajęcia sportowe i turystyczne. Półkolonie skierowane są do dzieci w wieku 6-10 lat i potrwają do 21 lipca (cztery turnusy). Projekt jest dofinansowany z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

- Wykorzystujemy laboratoria, które normalnie służą pracy dydaktycznej i naukowej do tego, aby dzieci mogły poczuć się prawdziwymi naukowcami. Oferujemy zajęcia z zakresu biologii, różnorodnych prac artystycznych, technicznych. Właściwie, pełna różnorodność, jak na szerokoprofilowy uniwersytet przystało - podkreśla z kolei prorektor, prof. Marek Macko. - Czasem nasi studenci - obecni, ale i absolwenci - mówią, że w zasadzie ten pierwszy kontakt z nauką mieli bądź to wcześniej na Dniach Nauki na UKW, a później podczas edycji Bydgoskiego Festiwalu Nauki. To było dla nich źródłem inspiracji i ukierunkowało ich do wyboru drogi naukowej.