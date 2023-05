Nowe Centrum Pomocy Psychologicznej UKW w Bydgoszczy. To nowoczesny instytut za 17,5 mln zł

- To miejsce ma służyć ludziom. Po to zostało stworzone - mówił prof. Jacek Woźny, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na konferencji z okazji uroczystego otwarcia Centrum Pomocy Psychologicznej UKW. Nowy instytut mieści się przy ulicy Staffa 1.

Powstało po prawie dekadzie

Plany i pierwsze projekty utworzenia nowego miejsca rozwoju psychologii w Bydgoszczy sięgają, jak z kolei podkreślił prof. Janusz Trempała, dziekan Wydziału Psychologii na UKW, dziesięciu lat wstecz. - Stawiamy na nowoczesność w badaniach psychologicznych. To ważne, by psychologia nie była zamknięta w gabinecie, a naukowiec nie spisywał swoich wyników, obserwacji tylko na papierze. Gnieździliśmy się w ciasnych pomieszczeniach. Teraz zyskaliśmy przestronny, nowy budynek, w którym jakość i warunki naszej pracy nieporównywalnie się zwiększą.

Budynek przy ulicy Staffa 1 został zbudowany z pomocą funduszy z Unii Europejskiej za 17,5 mln zł. Z tego 10 mln zł pochodzi z kontraktu terytorialnego, a resztę sfinansowała uczelnia. - To bardzo mocna inwestycja, którą można określić jako naukowo-wdrożeniową. Łączy dwa pola - z jednej strony nauka, z drugiej wdrażanie do potrzeb społecznych. Z tej kwoty około 10 mln pochodzi z kontraktu terytorialnego - zaznaczył prof. Woźny.

- Cel gospodarczy centrum to sprzedaż wyników badań noszących znamiona rozwojowych, realizacje badań zleconych i usług psychologicznych związanych z tymi obszarami. To też sprzedaż patentów i licencji do innowacyjnych narzędzi wytwarzanych przez pracowników centrum - mówiła dyrektor CPP UKW. - Centrum służy nie tylko otoczeniu społeczno-gospodarczemu regionu, ale stanowi też szansę na rozwój działalności naukowej badaczy zatrudnionych na wydziale psychologii.

Na uroczystym otwarciu był przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełnomocnik wojewody ds. rodziny, Grażyna Szabelska, Monika Matowska, przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy, a także Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

- Takie spotkania, jak dzisiejsze, są możliwe dzięki ludziom - mówił Rafał Bruski. - Dzięki ich determinacji, dzięki temu, że dążą do celu i ten cel osiągają. To może trwać rok, dwa, a może i dziesięć. Najważniejsze, aby było skuteczne - dodał: - Przyznam, że jeszcze kilkanaście lat temu, do nauk społecznych, do psychologii, socjologii podchodziłem z niewiedzą, jako osoba wywodząca się z nauk technicznych. Nie dostrzegałem, że najważniejszy w każdym procesie jest człowiek, sposób dotarcia do niego, ukierunkowania, zmotywowania, a niekiedy poradzenia sobie z kłopotami, które ma.