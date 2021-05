Jak żyje się mieszkańcom Sępólna Krajeńskiego w ich gminie? Sandra Szymańska

Mieszkańcy Sępólna ocenili jakość życia w gminie. Wskazali mocne i słabe strony fot. Sandra Szymańska

Urząd Miejski w Sępólnie przedstawił projekt strategii rozwoju gminy na lata 2021-2030. Został sporządzony m.in. na podstawie wyników badań społecznych przeprowadzonych w formie ankiety internetowej. Do projektu strategii mieszkańcy do 27 maja mogą wnieść swoje uwagi. Tymczasem zobaczcie, co mieszkańcy zaproponowali w ankietach, jak ocenili ich gminę i jakie wskazali problemy.