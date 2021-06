Jakub Kunkel z Chełmna wziął udział w teleturnieju TVP2 Koło fortuny! Zdjęcia

Na co dzień 32-letni Jakub Kunkel pracuje w Urzędzie Miasta Chełmna - w Wydziale Finansowym. Po godzinach pracy nie ukrywa, że lubi rywalizować. Zazwyczaj - przez wiele lat - w sporcie, ale niedawno wpadł na pomysł, by spróbować swoich sił również na innym polu.

- Lubię rywalizować. Na co dzień pracuje w Urzędzie Miasta Chełmna, w Wydziale Finansowym a wolny czas poświęcam karate. Jestem głównym instruktorem i jednoczenie prezesem Klubu Szkoła Kyokushin Karate w Świeciu - mówi Jakub Kunkel. - Wysłałem zgłoszenie do teleturnieju "Koło fortuny", ponieważ chciałem sprawdzić, jak tam jest na żywo. I emocje były pozytywne.

Mimo iż nie został finalistą odcinka grającym o nagrodę główną jest zadowolony z przygody jaką przeżył.

- Przeszedłem eliminacje i udało mi się dojść do nagrania na żywo. W odcinku, niestety, miałem trochę pecha, ale ogólnie zabawa była przednia - podkreśla Jakub Kunkel. - To, że zgłosiłem się to był czysty przypadek. Lubię odgadywać takie zagadki. Gdy siedziałem przed telewizorem wydawało mi się to łatwe. Często oglądałem po pracy "Koło fortuny", więc padła decyzja na ten teleturniej. Eliminacje odbyły się w Warszawie. Do wykonania był test składający się z 20 zagadek słownych, w których brakowało części liter i trzeba było odgadnąć, jakie słowo lub słowa kryją się pod kategorią. Potem była autoprezentacja przed małą kamer. I dopiero, jeśli dobrze wypełni się test i dobrze zaprezentuje - tak domniemam - zapraszają na nagranie.