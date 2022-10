Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa: - Żywność trzeba szanować i nie dopuścić do jej marnowania

Krajowa Rada Izb Rolniczych przyznała panu tytuł Prezesa Honorowego tej Rady.

To dla mnie wielki zaszczyt, że moi koledzy, członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych, rolnicy z całej Polski mający przecież i różne poglądy polityczne, że wszyscy oni - i to jednogłośnie - przyznali mi tytuł Prezesa Honorowego. To jest takie uznanie mojej roli, można rzec – mentora dla środowiska samorządu rolniczego. Choć czasami przyznaję i ja nie żałowałem jemu cierpkich uwag, bo wydaje mi się, że samorząd ten może działać jeszcze bardziej aktywnie na rzecz polskiej wsi i rolnictwa. A byłem z nim związany od samego początku, od reaktywowania po wojnie Izb Rolniczych w Polsce, to jest od ustawy sejmowej z 1995 roku. A nawiązują one do przedwojennej tradycji patriotycznej. Mój poprzednik, Jan Donimirski, ówczesny prezes Pomorskiej Izby Rolniczej w Toruniu był jedną z pierwszych osób zamordowanych w 1939 roku przez Niemców, na toruńskiej Barbarce. Najpierw byłem prezesem Izby Rolniczej w Toruniu, a od 1999 roku prezesem Izby w Kujawsko-Pomorskiem. W tym czasie zasiadałem w zarządzie Krajowej Rady Izb Rolniczych, od 2003 roku kierowałem Krajową Radą. Mogę śmiało powiedzieć, że samorząd rolniczy jest jedyną organizacją w Polsce, która ma prawo wypowiadać się w imieniu wszystkich rolników, bo oni wszyscy są członkami tego samorządu. I widać, że w podejmowaniu decyzji z ich zdaniem coraz bardziej liczy się rząd.