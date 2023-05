Jan-Krzysztof Duda spodziewa się nieziemskiej formy Magnusa Carlsena w Warszawie

To będzie wyjątkowy turniej dla legendy szachów Magnusa Carlsena. W Superbet Rapid & Blitz Poland po raz pierwszy zmierzy się z nowym mistrzem świata Dingiem Lirenem! – Magnus po raz pierwszy od dekady nie nosi tytułu mistrza świata, więc z pewnością będzie chciał wszystkim wkoło pokazać, że i tak jest najlepszy. Myślę, że będzie podwójnie zmotywowany i w stolicy zobaczymy jego wyborną formę – przewiduje najlepszy polski szachista Jan-Krzysztof Duda.

Turniej rozgrywany w Warszawie ma gwiazdorską obsadę. Poza czołową szóstką w rankingu szachów szybkich (Magnus Carlsen, aktualny mistrz świata Ding Liren, Wesley So, Jan-Krzysztof Duda, Richard Rapport, Maxim Vachier-Lagrave) zagrają jeszcze nasz arcymistrz Radosław Wojtaszek oraz Anish Giri, Bogdan-Daniel Deac i Kirił Szewczenko. Sponsorem turnieju są zakłady bukmacherskie Superbet. – Bardzo mnie cieszy tak silna obsada, z udziałem wieloletniego mistrza świata Magnusa Carlsena – zauważa Jan-Krzysztof Duda. – Przed rokiem udało mi się zwyciężyć w stolicy, patrząc jednak na rywali w tym roku trudno zakładać, że na pewno uda mi się to powtórzyć. Z pewnością jednak zrobię wszystko, by znowu wygrać. Chcę pokazać pazury i nie być łatwym przeciwnikiem dla nikogo – dodaje Polak. Szachiści w Polin zagrają najpierw w turnieju szachów szybkich, później czołowi zawodnicy świata rywalizować będą w szachach błyskawicznych. Turniej zakończy się 25 maja uroczystą ceremonią wręczenia nagród. Warto dodać, że w ramach całego cyklu (z łączną pulą nagród 1,4 miliona dolarów, w samej Warszawie w puli do wygrania będzie aż 175 tysięcy dolarów) odbędą się turnieje w Bukareszcie (4-16 maja, szachy klasyczne), a po Warszawie szachiści spotkają się jeszcze w Zagrzebiu, by pod koniec roku przenieść się do Saint Louis w USA, gdzie na przełomie listopada i grudnia odbędzie się ostatni, piąty turniej.

W niedawno zakończonym pojedynku o mistrzostwo pomiędzy Janem Niepomniaszczim a Dingiem Lirenem, triumfował Liren, który będzie jedną z największych gwiazd warszawskiego turnieju. A to oznacza, że po raz pierwszy, w stolicy Polski, będziemy świadkami starcia Carlsen kontra nowy mistrz świata! – Manus Carlsen był i jest dominatorem od lat, wygrywa większość turniejów, w których bierze udział. Jest idolem dla wielu ludzi, szczególnie szachistów. Także z punktu widzenia marketingowego czy wzbudzania zainteresowania szachami to bardzo dobrze, że Magnus zagra w naszej stolicy. Z pewnością ma duże aspiracje, żeby wygrać, a na dodatek na ten turniej do Warszawy przyjeżdża po raz pierwszy, a ja odnoszę wrażenie, że wtedy ma jeszcze większą, dodatkową motywację, by zwyciężyć – zauważa najlepszy polski szachista.

Warszawski turniej to niesamowita gratka dla polskich fanów, gdyż bardzo rzadko się zdarza, by w zawodach, których organizatorem jest Fundacja Superbet, uczestniczyła cała aktualna czołówka światowego rankingu. A tak będzie w stolicy, gdy w dniach 20-25 maja 2023 roku do Centrum Konferencyjnego Polin przyjadą najlepsi z najlepszych.

– Superbet Rapid & Blitz to z pewnością najsilniej obsadzony turniej szachowy w Polsce w 2023 roku – podkreśla Łukasz Turlej, sekretarz generalny Światowej Federacji Szachowej (FIDE). – W stolicy będziemy mieli wszystkich graczy z TOP 6 światowego rankingu szachów szybkich. Dla kibiców wyjątkowa będzie nie tylko możliwość obserwowania arcymistrzów na żywo, ale na pewno pojawi się szansa na zdjęcia z gwiazdami i autografy. Rozgrywki z Polski i Warszawy będą w samym centrum szachowego świata, śledzone przez miliony fanów z kilkudziesięciu krajów świata. Po raz pierwszy zobaczymy także Magnusa Carlsena, w nowej roli, ale z pewnością niezwykle mocnego i zmotywowanego – dodaje. Turniej rozgrywany w Polin to kolejna wielka impreza szachowa w naszym kraju. Wszystkie wpływają na wyraźny wzrost popularności szachów nad Wisłą. – Jestem przekonany, że tak wielkie wydarzenia mają istotny wpływ na promocję tego sportu. Jestem bardzo dumny z faktu, że możemy przysłużyć się szachom, a w naszym turnieju, obok zagranicznych gwiazd największego formatu występują także nasi fantastyczni zawodnicy Jan-Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek. Jestem przekonany, że pod koniec maja przeżyjemy wyjątkowe emocje związane z turniejem – podkreśla Adam Lamentowicz, prezes zarządu polskiego oddziału spółki Superbet.

