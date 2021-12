Jan-Krzysztof Duda wicemistrzem świata w szachach błyskawicznych!

Przygotowanie tego turnieju wymagało olbrzymiego skupienia i wzorowej organizacji, gdyż w ostatniej chwili wycofał się Kazachstan i Polacy podjęli się misji zorganizowania od zera mistrzostw świata i to w zaledwie kilkanaście dni! Świąteczny cud stał się faktem bo organizatorzy stanęli na wysokości zadania, a turniej rozpoczął się w niedzielę 26 grudnia. W ceremonii medalowej z udziałem srebrnego Jana-Krzysztofa Dudy wzięli udział m.in. Premier Mateusz Morawiecki i Łukasz Schreiber, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, sekretarz Rady Ministrów.

– Szachy stają się coraz bardziej popularne, mamy naszego arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudę ale i falę młodych szachistów, dlatego z mojej strony chcę zadeklarować pełne wsparcie dla tej wspaniałej dyscypliny, która tak niesamowicie wpływa na rozwój umysły i ludzką wyobraźnię

– podkreśla Premier Mateusz Morawiecki.

– To był niesamowity czas przygotowań i samego turnieju – mówi Łukasz Turlej, wiceprezydent Światowej Federacji Szachowej (FIDE). – Myślę, że nigdy wcześniej tak ważny turniej nie był organizowany tak naprawdę w dwa tygodnie. Bardzo się cieszymy z wysokiej frekwencji, wszystkich najlepszych zawodników, którzy do nas przyjechali. Walka była bardzo zacięta i ciekawa, kibice mogli ją oglądać z odległości. Gdy się patrzyło na oczy zwłaszcza małych dzieci, które śledziły Carlsena, Dudę czy innych najlepszych szachistów, to tym bardziej się umacnialiśmy w przekonaniu, że tak wielkie turnieje jak mistrzostwa świata powinniśmy organizować właśnie w Polsce.