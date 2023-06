Jednak przełom w sprawie zaginionej Małgorzaty z Inowrocławia? Policja w Leicester szuka walizki z ciałem

Koniec poszukiwań w rzece Soar w Leicester. Co się stało z Małgorzatą z Inowrocławia?

- Zabójstwo, to jest wątek wiodący w tej sprawie - mówi prok. Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - W tym kierunku też, a więc artykułu 148 kodeksu karnego, zostało wszczęte śledztwo.

Jak wynikało z informacji udzielonych Gazecie Pomorskiej przez Matthew Cobba, rzecznika policji w Leicester, 12 czerwca zakończono pewien etap poszukiwań, ale teraz do działań zostaną włączeni płetwonurkowie. Konkretne miejsca na odcinku rzeki, w których mają zostać przeprowadzone działania, zostały wyznaczone na podstawie wcześniejszych badań przy użyciu sonaru, kamer oraz psów tropiących.

To jednak ustalenia polskiej strony spowodowały, że w ubiegłym roku powołano międzynarodowy zespół detektywów, którego działanie ma usprawnić wymianę informacji między służbami oby krajów. Dzięki informacjom zebranym przez policję i prokuraturę w Bydgoszczy, na początku czerwca w Greater Manchester został zatrzymany 39-letni mężczyzna. Przesłuchano go i objęto dozorem.

W tej sprawie, co warto zaznaczyć, trwają dwa śledztwa. Prowadzą je niezależnie polscy śledczy z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, którzy nadzorują działania podejmowane przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Drugie postępowanie jest prowadzone przez policję w Leicester, gdzie w latach 2005-2006 Małgorzata Wnuczek mieszkała, wraz z mężem i córką.

Nieoficjalnie chodzi o osobę, co do której są podejrzenia, że mogła pomagać w ukryciu ciała kobiety.

Potencjalny sprawca?

Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, pewne tropy w tym postępowaniu mają prowadzić również do Trójmiasta.

Specjalny zespół śledczy

W tamtym czasie, jak wynikało z relacji rodziców, w małżeństwie Małgorzaty i Dariusza miało nie układać się najlepiej. Bliscy podejrzewali, że mężczyzna już wcześniej miał problemy z używkami.

Po stronie brytyjskiej do sprawy powołano również specjalny zespół detektywów o nazwie EMSOU, czyli East Midlands Special Operations Unit. To policyjna grupa do zadań specjalnych złożona ze śledczych pięciu angielskich hrabstw.