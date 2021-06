Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Golubia-Dobrzynia, ale sporo uwag do raportu o stanie miasta

Podczas sesji w środę 16 czerwca skarbnik Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu Jacek Dowgiałło przedstawił informacje dotyczące realizacji budżetu w 2020 roku. Dochody planowane były na ponad 59 mln zł. Wydatki miały wynieść około 63 mln zł. Wykonano je na niższym poziomie. Rok zakończył się deficytem w wysokości 541 tys. zł

- Rok 2020 był szczególny ze względu na covid. Jednakże udało się go rozpocząć dużą imprezą o zasięgu wojewódzkim – świętowaliśmy hucznie 100 rocznicę powrotu do Polski. Były także wydarzenia mniej miłe, jak podwyżka opłat za wywóz odpadów. Nadal jednak ceny w naszym mieście nie odstają od tych u sąsiadów. W 2020 roku zapadły ważne decyzje. Prace nad ich realizacją trwają, chodzi m.in. o przygotowanie dokumentacji dla zmiany przeznaczenia terenów przy ul. Lipnowskiej pod budownictwo, plan termomodernizacji Zespołu Szkół Miejskich, projekt modernizacji stadionu i przebudowy ulic na Panoramie. Były także konkretne inwestycje, jak przebudowa ulicy Mazowieckiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Kościuszki, co znacząco zwiększyło bezpieczeństwo. Pojawiały się pewne problemy, ale je rozwiązywaliśmy, nie było wpadek. Zagrożeniem jest malejąca liczba mieszkańców, brak terenów inwestycyjnych, perspektywy ograniczenia wpływów do budżetu. Sukcesem jest najniższe zadłużenie od 2014 roku – uważa burmistrz Mariusz Piątkowski.