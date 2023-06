Jedyne w powiecie tucholskim studnio nagrań powstało - i już działa - w gminie Kęsowo

Młodzież kształci się muzycznie w nowoczesnym studiu nagrań w Kęsowie

Studio nagrań znajduje się w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie.

Gmina Kęsowo pozyskała już kolejne dofinansowania – tym razem na szkolenia z obsługi i funkcjonowania tego studia. Chodzi o to, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości, jakie daje zakupiony sprzęt. Studnio już jest wykorzystywane do nagrań. Jak podkreślają w gminie Kęsowo, jest wielu uzdolnionych muzycznie młodych ludzi mieszkających w gminie Kęsowo, to dzieci i młodzież, chcące rozwijać się w tym kierunku. Pieniądze na stworzenie studia nagraniowego pozyskiwano z nadzieją, że pozwoli ono na promowanie talentów i pasji - śpiewania i grania - mieszkańców i przyczyni się do tego, że dotrą ze swoją twórczością do jak najszerszego grona odbiorców.