Jennifer Lopez w kinie Helios w Bydgoszczy. Tak, w komedii "Wyjdź za mnie". Kino Kobiet zaprasza 16 lutego 2022

Wesele bez pana młodego, za to z wyjątkowo dużą liczbą pań młodych? To w kinie Helios w Bydgoszczy możliwe. W środę, 16 lutego, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Kino Kobiet. Panie, które się wybierają, niech założą suknie ślubne, żeby było - dosłownie - weselej.

Przebranie za pannę młodą nie będzie konieczne, natomiast konieczny jest dobry humor. Tutaj z nim nie będzie problemu, bo kino Helios przygotuje sporo atrakcji. To przede wszystkim zabawy i konkursy z nagrodami. Do wygrania m.in. zaproszenie do SPA, zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie, ślubna stylizacja, sesje fotograficzne, lekcje makijażu, zaproszenia na koncert oraz do Teatru Polskiego. Zwyciężczynie konkursów mogą liczyć ponadto na kosmetyki, vouchery na zakupy, upominki dla zwierząt. Do wygrania również prenumerata "Gazety Pomorskiej" oraz książki.