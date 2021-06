Jerzy Buzek: "Zabieramy się do dzieła". W Toruniu ruszyło Welconomy 2021

Europejski Zielony Ład to program, który ma napędzić gospodarkę. Często mówimy o neutralności klimatycznej, taki jest jego cel. Ale główny cel, to napędzenie nowej gospodarki – dlatego mówimy o transformacji w energetyce, przemyśle, budownictwie, transporcie, rolnictwie. Te sektory się zmienią, najbardziej energetyka. I na Welconomy będziemy o tej energetyce dużo mówić. Zabieramy się do dzieła - powiedział w Toruniu Jerzy Buzek, były premier.

Rozpoczęła się 28. edycja Welconomy Forum in Toruń. W wydarzeniu biorą udział goście m.in. z Mołdawii, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny.

Pierwszy dzień (21.06), to spotkanie w CKK Jordanki. Jutro (22.06) - dzień online.

- Nasza domena, to spokój, opanowanie. Tworzenie platformy do dyskusji - bez względu na warunki i sytuacje. Tak powinno się postępować w nowoczesnym społeczeństwie, a my - w Toruniu - mamy do tego kwalifikacje. Mimo że w zeszłym roku, w ciągu dziesięciu dni, odbyły się trzy najważniejsze konferencje gospodarcze w Polsce, nam to nie zaszkodziło. Mieliśmy głos słyszalny w całym kraju - podkreślił Jacek Janiszewski, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „​Integracja i Współpraca”, które jest organizatorem Welconomy.