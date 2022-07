Jerzy Kanclerz, prezes Polonii Bydgoszcz: - Będzie niespodzianka dla kibiców

- Sytuacja w tabeli jest taka, że wystarczą nam trzy punkty, by zachować pierwsze miejsce w tabeli bez oglądania się na innych. Nie kalkulujemy jednak, chcemy w obu powalczyć o pełna pulę - zapewnia Jerzy Kanclerz, prezes Polonii. - To nie będą łatwe spotkania. Wybrzeże jest niżej od nas w tabeli, ale jest tez na fali wznoszącej. Po słabym początku sezonu drużyna się pozbierała, jedzie znacznie lepiej, zawodnicy wracają po kontuzjach do składu. W Gdańsku czeka nas trudna przeprawa, ale nastawiamy się na zwycięstwo. Potem mamy u siebie ekipę z Landshut. Przegraliśmy pierwszy mecz i nie lekceważymy rywala również w rewanżu. Ta liga jest nieprzewidywalna, bardzo wyrównana. To dobrze dla kibiców. Największe emocje jednak dopiero przed nami, w play off walka zacznie się od nowa - dodaje.